Comunicazioni urgenti dal Cup ma è una truffa | allarme di Anci Umbria e Punto zero

È importante riconoscere le comunicazioni ufficiali dai tentativi di phishing. Recentemente, Anci Umbria e PuntoZero hanno segnalato un aumento di messaggi fraudolenti via sms che si spacciano per comunicazioni urgenti dal Cup. Per evitare truffe, si consiglia di verificare sempre l’origine delle comunicazioni e di non cliccare su link sospetti.

Anci Umbria e PuntoZero lanciano l’allarme in tutta la regione contro i tentativi di phishing via sms. Il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, e l’amministratore unico di PuntoZero, Leonardo Esposito, hanno scritto ai sindaci umbri per chiedere una diffusione capillare attraverso i propri.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Anci Umbria

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Anci Umbria

Argomenti discussi: Torna la truffa del finto cup: sms fraudolenti che fanno leva su ansia e urgenza. L’appello dell’Asl Toscana centro; I truffatori della sanità digitale. Dal falso Cup al Fascicolo elettronico: È phishing, non rispondete mai; Targhe clonate, contatori fasulli, messaggi dal Cup: tutte le nuove truffe agli anziani; Lombardia, Contattare il Cup: la nuova truffa con sms falsi.

I truffatori della sanità digitale. Dal falso Cup al Fascicolo elettronico: È phishing, non rispondete maiSms ed email a pioggia che invitano a rispondere per ricevere comunicazioni urgenti. Sfruttano l’ansia legata alla salute: caccia ai dati personali e link verso servizi a pagamento. msn.com

Comunicazioni importanti dal Cup. Ma è un Sms truffaLa raccomandazione è non fidarsi, cancellare subito l'Sms, non rispondere, né telefonare, né cliccare su eventuali link. Talvolta, infatti, lo scopo del raggiro, è il furto di dati. Infine, ma non per ... rainews.it

' La Regione Umbria, in collaborazione con FELCOS Umbria (Associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile), Sviluppumbria e ANCI Umbria, promuove il pro - facebook.com facebook

Il Difensore civico della Regione Umbria, Fabrizio Schettini ha incontrato a Palazzo Cesaroni il presidente di Anci-Umbria, Federico Gori -Obiettivo: “una proficua collaborazione per coadiuvare gli Enti locali nei rapporti con i cittadini” consiglio.regione.umbria.i x.com