Trastevere festa al San Calisto | il bar simbolo del Rione è tornato

Trastevere riconquista un pezzo della sua storia. In piazza San Calisto, nella mattinata del 26 febbraio, ha rialzato la saracinesca il bar San Calisto.Un bar che ha fatto la storiaEsattamente un mese e mezzo dopo l’avvio dei lavori, l’attività ha riaperto al pubblico. Marcello Forti, per tutti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Festa de' Noantri, Trastevere si anima tra spettacoli, cultura e tradizioneRoma, 15 lug. - (Adnkronos) - Trastevere si prepara ad accogliere la Festa de' Noantri 2025, un appuntamento imperdibile che, per tutto il mese di luglio, trasformerà le sue vie in un vibrante ... notizie.tiscali.it

È stato chiuso un mese, ma a noi è sembrata ‘na vita. E in un mese di fake news ne sono volate talmente tante che ogni volta ci sono sanguinate le orecchie: il Calisto chiuderà per sempre, al suo posto aprirà un all you can eat, l’hanno comprato i cinesi, ecco - facebook.com facebook

Bellissime #Madonnelle Via dell'Arco di S. Calisto #Trastevere #Roma x.com