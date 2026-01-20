Luca Barbareschi risponde alle accuse e attacca Sigfrido Ranucci finto eroe lo sfido a duello a cazzotti

Luca Barbareschi ha risposto alle recenti accuse di Sigfrido Ranucci, contestando le sue affermazioni e proponendo un confronto diretto. In una dichiarazione, l’attore e regista ha sfidato Ranucci a un duello, lasciando libertà sulla modalità, tra cazzotti o spada. La discussione tra i due protagonisti si è accesa, suscitando interesse e attenzione nel panorama pubblico e mediatico.

Sigfrido Ranucci "è uno dei tanti finti eroi che poi finiscono nel nulla", quindi "lo sfido a duello. A cazzotti o con la spada, scelga lui": con queste parole arriva la controreplica di Luca Barbareschi, una nuova mossa nella querelle tra il conduttore di Report e quello di Allegro ma non troppo arrivata sul Corriere della Sera. E probabilmente il cosiddetto duello potrebbe continuare. Il nuovo attacco di Luca Barbareschi La contro-replica di Luca Barbareschi è arrivata dopo la puntata di Report andata in onda domenica 18 gennaio, al termine della quale si è parlato dei finanziamenti pubblici a favore del Teatro Eliseo concessi dal 2017 al 2022 per una cifra di 13 milioni di euro.

