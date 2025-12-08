Piastri attacca Norris | Non è mica Superman Dopo il titolo guerriglia in Mclaren

Oscar Piastri ha perso il duello interno in McLaren, con Lando Norris che si è laureato campione del mondo in Formula 1. Ma il messaggio dell’australiano in vista della prossima stagione, recapitato a caldo, è chiarissimo: non ci saranno gerarchie. Nonostante la delusione per il titolo sfumato, il numero 81 è convinto che nel 2026 nulla cambierà nei rapporti di forza all’interno del team di Woking e che lui e il compagno di squadra partiranno ancora una volta ad armi pari, senza ruoli prestabiliti di prima o seconda guida. Per Piastri, un finale di campionato davvero amaro. L'australiano ha guidato la classifica per ben 15 gare, ma un calo di rendimento tra la fine di settembre e l’inizio di novembre ha eroso il margine che aveva accumulato, fino a farlo scivolare al terzo posto nella classifica finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

