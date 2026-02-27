A Bologna, lungo i portici della città, è stato avviato il progetto ‘Linee d’ombra’, che prevede l’installazione di reti e tende per offrire sollievo durante le giornate più calde. L’iniziativa copre circa 62 chilometri di percorsi porticati e mira a creare delle ‘vie climatiche’ utili a ridurre le temperature nelle zone più esposte. Si tratta di un intervento pratico per affrontare l’estate rovente.

Bologna, 27 novembre 2026 – Delle ‘vie climatiche’ sotto i portici. Il progetto ‘Linee d’ombra’ individua percorsi porticati utili a mitigare le isole di calore, come una rete ombreggiata e di sollievo lungo 62 chilometri di portici. L’obiettivo è quello di individuare percorsi per un migliore utilizzo nelle giornate più calde. Il progetto Linee d’ombra: le parole dell’assessora Boni. Massimiliano Donati Finanziato da 100mila euro di risorse ministeriali e comunali per 15mila euro, il Comune "studia una misura sperimentale per configurare una rete protetta e ombreggiata di collegamento tra i rifugi climatici urbani, possibile misura di adattamento al fenomeno delle isole di calore nel contesto urbano”, dice l’assessora Anna Lisa Boni, delegata al progetto Portici Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reti e tende sotto i portici di Bologna contro l’estate rovente: cos’è il progetto Linee d’ombra

Voragine sotto i portici in via San Felice a Bologna, paura tra i cittadini: vigili del fuoco al lavoroBologna, 18 febbraio 2026 - Si apre una voragine in via San Felice, all’altezza del civico 47.

Ora urla a reti unificate contro l’Ice, ma con i morti sotto Obama tutti zittiLe opposizioni montano la panna per attaccare Giorgia Meloni con la solita accusa di vassallaggio.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: È un successo che ci dà morale; Media e lotte sociali, incontro a Roma - Pressenza; Fotoreportage – Gaza in inverno: la sopravvivenza oltre la distruzione - Unimondo; Immagini recenti della Nebulosa Tarantola rivelano una rete gravitazionale e la formazione di stelle giganti.

Reti sotto attacco, a colpi di trojanSi indaga in più paesi attorno ad una serie di aggressioni telematiche che ignoti avrebbero condotto contro numerosi network scientifici, accademici e governativi. Sospettato un 16enne. I dettagli Si ... punto-informatico.it

Mamme ostaggi con tende sotto casa BibiIl Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha dichiarato uno stato di emergenza per l'offensiva Idf a Gaza e annunciato l'allestimento di un accampamento di tende fuori dalla residenza del ... rainews.it

STORICO CARNEVALE DI IVREA - ”Quasi senza rumore, tende e gazebo sono scomparsi, le reti sono state rimosse, le bandiere calate. Volontari e operatori si sono rimessi all’opera per restituire ordine a strade e piazze. I commercianti e gli abitanti del centr - facebook.com facebook