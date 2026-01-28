Le opposizioni attaccano Meloni accusandola di vassallaggio, ma nessuno si ricorda che sotto Obama morirono 56 immigrati in custodia. Ora tutti gridano contro l’Ice, ma la memoria sembra essersi fermata. La polemica si accende, mentre le vittime di allora restano nell’ombra.

Le opposizioni montano la panna per attaccare Giorgia Meloni con la solita accusa di vassallaggio. Ai tempi del loro amato leader dem, però, perirono 56 immigrati in custodia della «squadraccia nazista»: non volò una mosca. Era il lontano 2016 quando negli Stati Uniti il documento «Fatal Neglect» (oggi difficilmente reperibile sul Web), pubblicato dall’American Civil Liberties Union (Aclu), rivelava che durante l’amministrazione Obama 56 immigrati illegali erano morti mentre erano in custodia dell’Ice: otto decessi soltanto dal 2010 al 2012. Si trattava dello stesso Ice (Immigration and Customs Enforcement) ribattezzato, oggi che governa Donald J. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ora urla a reti unificate contro l’Ice, ma con i morti sotto Obama tutti zitti

Approfondimenti su Obama Immigrati

Negli Stati Uniti, il numero di espulsioni e decessi legati all’immigrazione ha raggiunto livelli record sotto l’amministrazione Obama.

Stasera, Checco Zalone sorprende il pubblico con un messaggio natalizio a reti unificate, paragonato a quello di Mattarella.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Obama Immigrati

Argomenti discussi: Ora urla a reti unificate contro l’Ice, ma con i morti sotto Obama tutti zitti.

Ora le reti si rimettono a spingere il gestitoLa scaramanzia porta gli addetti ai lavori a non dirlo apertamente, rinviando gli eventuali festeggiamenti a fine anno. Ma se le cose continuano così, a questo ritmo, il 2025 potrebbe finire nel ... repubblica.it

LaPresse. . "Resistere all'ICE non è un crimine". In mille sfidano il gelo a Minneapolis. Manifestazione nel parco vicino al luogo dove è stato ucciso Alex Pretti. La folla urla anche il nome di Renee Good, l'altra vittima degli agenti federali morta a poche miglia di - facebook.com facebook

Le urla contro gli agenti federali: «Codardi» x.com