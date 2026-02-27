Restaurato ritorna a San Giorgio Maggiore un prezioso arazzo quattrocentesco

Un arazzo quattrocentesco intitolato “L’entrata in Palestina dell’esercito di Vespasiano” è tornato sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. L’opera fa parte della Collezione Cini e è stata sottoposta nel 2022 a una prima acquisizione digitale in 3D e ad alta risoluzione, la prima volta che è stato realizzato un procedimento simile su un tessile di questo tipo.

È ritornato sull'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia l'arazzo quattrocentesco della Collezione Cini, "L'entrata in Palestina dell'esercito di Vespasiano": nel 2022 è stato oggetto della prima acquisizione digitale in 3D e ad alta risoluzione mai realizzata su un'opera tessile di tale.