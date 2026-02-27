Restaurato ritorna a San Giorgio Maggiore un prezioso arazzo quattrocentesco

Da veneziatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arazzo quattrocentesco intitolato “L’entrata in Palestina dell’esercito di Vespasiano” è tornato sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. L’opera fa parte della Collezione Cini e è stata sottoposta nel 2022 a una prima acquisizione digitale in 3D e ad alta risoluzione, la prima volta che è stato realizzato un procedimento simile su un tessile di questo tipo.

È ritornato sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia l’arazzo quattrocentesco della Collezione Cini, “L’entrata in Palestina dell’esercito di Vespasiano”: nel 2022 è stato oggetto della prima acquisizione digitale in 3D e ad alta risoluzione mai realizzata su un’opera tessile di tale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

San Giorgio del Sannio, ritorna la stagione teatrale allo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiRitorna la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio.

Vittoria Ceretti, l’abito prezioso a casa di Giorgio Armani: la nuova campagna da protagonistaLei è una delle modelle più influenti degli ultimi anni, lui il maestro assoluto dell’eleganza couture: da un’unione così non poteva che uscirne il...

Discussioni sull' argomento Torino, ritorna a Palazzo Madama il polittico di Defendente Ferrari restaurato; Roma, San Bartolomeo all'Isola Tiberina torna a splendere: la chiesa rinasce grazie al restauro con i fondi del Pnrr; Restaurato il Polittico di San Gerolamo, l'opera di Defendente Ferrari torna a casa a Palazzo Madama; La tela di Giuseppe Avanzi in Certosa: dopo 80 anni e un restauro l’opera torna a San Cristoforo.

L’organo restaurato ritorna a suonareDomani alle 21 nella chiesa parrocchiale di Busto Garolfo l’organista della Cattedrale di Bergamo Roberto Mucci eseguirà il concerto inaugurale... Domani alle 21 nella chiesa parrocchiale di Busto ... ilgiorno.it