Vittoria Ceretti l’abito prezioso a casa di Giorgio Armani | la nuova campagna da protagonista

La modella Vittoria Ceretti si mostra in un abito prezioso durante le riprese della nuova campagna di Giorgio Armani. L’occasione si è svolta a casa dello stilista, che ha scelto proprio lei come protagonista. La Ceretti, tra le più richieste del momento, ha posato con eleganza davanti all’obiettivo del maestro Armani, noto per il suo stile raffinato e senza tempo. La scena si è svolta in un’atmosfera intima, tra arredi di classe e dettagli di alta moda.

Lei è una delle modelle più influenti degli ultimi anni, lui il maestro assoluto dell'eleganza couture: da un'unione così non poteva che uscirne il più perfetto degli omaggi. Stiamo parlando della nuova protagonista dell'immaginario Armani, e ciò vale a dire Vittoria Ceretti. Abito gioiello e charme innato, la supermodella di fama internazionale ha avuto l'onere e l'onore di varcare la soglia della casa privata dello stilista in occasione della campagna PrimaveraEstate 2026. Ma capiamone di più. Vittoria Ceretti in casa di Giorgio Armani: il maxi dress gioiello per la nuova campagna. La sofisticata cifra stilistica di Giorgio Armani non si è mai limitata alle sue creazioni: si tratta piuttosto di un modo di essere, di uno stile di vita. Giorgio Armani apre le porte di via Borgonuovo, la nuova campagna con Vittoria Ceretti e Clément Chabernaud A Milano, Armani riapre il suo negozio storico in via Borgonuovo. Chi è Silvana Armani, la nipote di Re Giorgio che guida la nuova Armani Privé La maison Armani fa un passo importante con il debutto della nuova Armani Privé a Parigi. Giorgio Armani, per la sua ultima collezione Vittoria Ceretti posa con il ritratto by Andy WarholPer la prima volta, la casa dello stilista di via Borgonuovo 21 diventa il set della nuova campagna. Oltre alla top model compare Clément Chabernaud negli scatti firmati da Oliver Hadlee Pearch. La collezione intreccia moda e design in un racconto intimo e senza tempo, che porta i volti di Vittoria Ceretti e Clement Chabernaud.

