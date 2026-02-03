Roberto Vannacci dice addio alla Lega | oggi l’annuncio di Salvini dopo il faccia a faccia con l’ex generale

Roberto Vannacci lascia la Lega. Dopo un incontro con Salvini, l’ex generale ha deciso di abbandonare il partito. Oggi Salvini ha annunciato la sua decisione, che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. La notizia circola da fonti riservate e conferma una rottura ormai vicina.

Roberto Vannacci potrebbe uscire dalla Lega «nelle prossime ore». Lo scrive Repubblica, che cita fonti anonime vicine all’ex generale. L’eurodeputato del Carroccio, eletto alle Europee del 2024, avrebbe incontrato Matteo Salvini nella serata di lunedì. Dopo un confronto franco, avrebbe confermato l’intenzione di lasciare la Lega. Nei giorni scorsi, Vannacci ha depositato un suo simbolo, «Futuro Nazionale», che secondo molti potrebbe indicare la volontà di far nascere un nuovo partito più a destra della Lega e di Fratelli d’Italia. Articolo in aggiornamento. Foto copertina: ANSAMichele Maraviglia Roberto Vannacci alla festa della Lega a Pontida, 21 settembre 2025 L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Il generale Vannacci, con il suo movimento “Futuro Nazionale”, ha annunciato di voler raggiungere il 20% alle prossime elezioni.

