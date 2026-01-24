Unai Núñez sbarca al Valencia per firmare il prestito e voglia di giocare adesso | Sono perfetto

Unai Núñez è arrivato a Valencia per firmare il prestito e iniziare la sua avventura con il club. Il difensore basco, desideroso di scendere in campo, ha dichiarato di sentirsi in forma e pronto a contribuire. L’accordo coinvolge anche Celta e Hellas Verona, e ora si attende solo il completamento delle formalità, inclusa la visita medica, per ufficializzare il trasferimento.

2026-01-23 19:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il difensore basco Unai Núñez atterrato all’aeroporto Manises Di Valenza per completare il tuo prestito al club Mestall a, operazione che le diverse parti coinvolte – Valencia, Celta ed Hellas Verona – hanno lasciato sul pezzo nella tarda serata di giovedì e in attesa solo delle ultime procedure, compresa la visita medica. Il calciatore si è mostrato “molto felice che le cose si siano sistemate” e ha riconosciuto di aver già comunicato con l’allenatore Carlos Corberan: “Gli ho parlato, ma Devo parlargli più di persona, quindi andremo piano piano”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

