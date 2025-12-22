Dzemaili avverte il Napoli: le parole del centrocampista ex Bologna e doppio ex della finale di Supercoppa Italiana, alla Gazzetta dello Sport Doppio ex di lusso della finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, Blerim Dzemaili analizza il confronto tra Bologna e Napoli, due squadre che hanno segnato in modo diverso ma profondo la sua carriera. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dzemaili avverte il Napoli: «Bologna? Squadra che ha voglia di far vedere cosa desidera, gioca al pari delle grandi. Squadra cresciuta e resiliente. Ecco i meriti di Italiano»

