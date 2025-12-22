Dzemaili avverte il Napoli | Bologna? Squadra che ha voglia di far vedere cosa desidera gioca al pari delle grandi Squadra cresciuta e resiliente Ecco i meriti di Italiano
Dzemaili avverte il Napoli: le parole del centrocampista ex Bologna e doppio ex della finale di Supercoppa Italiana, alla Gazzetta dello Sport Doppio ex di lusso della finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, Blerim Dzemaili analizza il confronto tra Bologna e Napoli, due squadre che hanno segnato in modo diverso ma profondo la sua carriera. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dzemaili scherza: "Orsolini? Se è così è per gli accidenti e gli schiaffi presi da me e Palacio" - In vista del big match di questo pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Napoli a La Gazzetta dello Sport ha parlato il doppio ex Blerim Dzemaili: “Io non sono d’accordissimo con l’idea che il Napoli ... tuttomercatoweb.com
