Rende sommersa | allagamenti e danni PD chiede opere urgenti

Il maltempo a Rende ha provocato allagamenti e danni in diversi quartieri, con strade trasformate in corsi d'acqua e zone sommerse. Il Partito Democratico ha richiesto interventi immediati per fronteggiare la situazione e prevenire ulteriori problemi. Le precipitazioni intense delle ultime settimane hanno interessato vaste aree della città, causando disagi e danni diffusi.

Maltempo a Rende: il PD denuncia danni diffusi e chiede interventi urgenti Le intense precipitazioni delle ultime settimane hanno messo in ginocchio Rende, trasformando strade in fiumi in piena e sommergendo interi quartieri. Il Partito Democratico locale lancia un allarme: la situazione non è più gestibile con interventi tampone e servono soluzioni strutturali per evitare che ogni pioggia si trasformi in un'emergenza. La fragilità del territorio, messa a nudo dagli eventi atmosferici, richiede una pianificazione organica che vada oltre la semplice manutenzione ordinaria. Le zone industriali e residenziali del comune calabrese hanno subito danni ingenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

