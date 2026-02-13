Sicilia | Venti Forti Devastano l’Isola Pd Chiede Stato di Calamità per Aiuti Urgenti e Valutazione Danni

Un forte vento ha colpito la Sicilia, causando danni ovunque e lasciando molte case senza tetto. Andrea Barbagallo, deputato del Pd, ha chiesto ufficialmente lo stato di calamità per ottenere aiuti immediati e avviare una prima valutazione dei danni. Decine di alberi sono stati abbattuti e alcune strade principali sono state chiuse a causa di rami spezzati e tetti volati via.

Sicilia Flagellata dal Vento: Barbagallo (Pd) Chiede lo Stato di Calamità. La Sicilia è stata colpita da venti di eccezionale intensità che hanno causato danni diffusi in tutta l'isola. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico siciliano, ha sollecitato la Regione a dichiarare lo stato di calamità per accelerare la valutazione dei danni e fornire un sostegno immediato alle comunità colpite, in particolare nei paesi etnei. La forza dei venti ha sradicato alberi e abbattuto pali della luce, creando una situazione di emergenza. Una Notte di Tempesta e una Valutazione Urgente.

