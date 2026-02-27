Regno Unito Verdi vincono elezioni suppletive e strappano seggio al Labour | batosta per Starmer

I Verdi hanno vinto le elezioni suppletive nel collegio di Gorton and Denton, nella Greater Manchester, strappando il seggio al Labour. La vittoria si è verificata durante un voto che ha visto partecipare diversi elettori locali, segnando un cambiamento rispetto ai risultati delle ultime consultazioni. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico del Regno Unito.

Hannah Spencer ha conquistato il collegio di Gorton and Denton. Secondo Reform Uk I Verdi hanno vinto le elezioni parlamentari suppletive nel collegio di Gorton and Denton, nella Greater Manchester. Un duro colpo per il già debole primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il cui Partito Laburista è scivolato addirittura al terzo posto. La candidata dei Verdi Hannah Spencer è stata dichiarata vincitrice con 14.980 voti. Matthew Goodwin del partito di estrema destra Reform UK ha ottenuto 10.578 voti. La candidata laburista Angeliki Stogia ne ha ricevuti 9.364. Spencer ha vinto con un margine inaspettatamente ampio, assicurando ai Verdi il loro quinto seggio nella Camera dei Comuni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Londra, i Verdi strappano il seggio al Labour: per Starmer il rischio di un «cataclisma terminale»DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - E’ una piccola area sulla mappa elettorale, ma è un cataclisma sulla scena politica britannica.

Regno Unito, i Verdi vincono le elezioni suppletive mentre i laburisti scalano al terzo postoLa candidata dei Verdi Hannah Spencer è stata dichiarata vincitrice con 14.980 voti: «Per le persone qui a Gorton and Denton che si sentono lasciate indietro e isolate: vi vedo e combatterò per voi». editorialedomani.it

Starmer, duro colpo nel Regno Unito: Labour perde elezioni suppletiveDuro colpo nel Regno Unito per Starmer all'elezione di Manchester: ora il premier rischia la poltrona dopo il risultato in favore dei verdi. newsmondo.it

