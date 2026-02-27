A Londra, i Verdi conquistano un seggio tradizionalmente del Labour, segnando un cambiamento nelle dinamiche politiche locali. La vittoria rappresenta un momento significativo per il partito ecologista, che riesce a superare le aspettative in una zona considerata fortemente radicata nel partito di centrosinistra. La notizia mette in discussione gli equilibri politici in città e potrebbe influenzare le future strategie elettorali.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - E’ una piccola area sulla mappa elettorale, ma è un cataclisma sulla scena politica britannica. I Verdi hanno stravinto le elezioni suppletive nel seggio di Gordon&Denton, nella zona di Manchester: si trattava di un feudo dei laburisti, che sono arrivati invece solo terzi, dietro anche al partito di Nigel Farage. I Verdi hanno ottenuto quasi 15 mila voti, contro i circa 10.500 dei faragisti, mentre il Labour è rimasto addirittura sotto i 10 mila. La vittoria dei Verdi è però anche peggio di un successo di Farage: il partito eco-populista, che lì ha candidato un’idraulica bionda e comunicativa, Hannah Spencer, dimostra di essere una credibile alternativa a sinistra rispetto al Labour e non solo un movimento di protesta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Londra, i Verdi strappano il seggio al Labour: per Starmer il rischio di un «cataclisma terminale»

Lotta al coltello nel Labour: Starmer ha i giorni contatiÈ solo l’ultimo dei grattacapi che deve risolvere, ma potrebbe essere quello fatale per il suo mandato sempre più fragile.

UK PM Starmer should quit, Scottish Labour leader saysStarmer is under mounting pressure from within his party over his decision to appoint Peter Mandelson as ambassador to the United States.