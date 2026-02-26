Un’elezione piccola ma non proprio nel Regno Unito

Nel Regno Unito si svolge una tornata elettorale suppletiva nella circoscrizione di Gorton e Denton, un appuntamento che attirerà attenzione per le sue ripercussioni politiche e per il modo in cui influenzerà gli equilibri locali. La sfida si presenta serrata, con candidati pronti a conquistare il sostegno degli elettori in un clima di incertezza politica e attese.

È quella suppletiva nella circoscrizione di Gorton e Denton, e il risultato potrebbe essere un altro guaio per il governo di Keir Starmer Giovedì nel Regno Unito c’è un’elezione suppletiva per eleggere un parlamentare della circoscrizione di Gorton e Denton, alla periferia di Manchester, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Si vota per sostituire un parlamentare eletto nel 2024 che si è dimesso: è un’elezione che in circostanze normali non riceverebbe così tante attenzioni, ma che in questi tempi di crisi del Partito Laburista e del suo leader Keir Starmer ha acquisito molta rilevanza. Il risultato permetterà di avere un’idea di come stia andando il partito Laburista e di quanto la sua crisi sia profonda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il Regno Unito rientrerà nel programma europeo Erasmus+ nel 2027Il Regno Unito riprenderà a partecipare al programma di scambio studentesco Erasmus+ a partire dal 2027.

Dopo l’approvazione di Spagna, Francia, Regno Unito e recentemente degli Stati Uniti del piano di autonomia proposto dal Marocco nel 2007 sui territori occupati del Sahara Occidentale, lo Stato nordafricano sembra aver ottenuto l’autorizzazione per calpe - facebook.com facebook

Regno Unito e Stati Uniti hanno ripreso i negoziati sull'accordo tecnologico interrotti per via delle pressioni commerciali di Donald Trump. I due paesi si stanno concentrando sull'energia nucleare, ma l'intesa riguarda AI e il computing quantistico. x.com