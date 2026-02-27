regno unito come zack polanski ha trasformato i verdi in una formazione eco populista che raccoglie consensi

Nel Regno Unito, i Verdi guidati da Zack Polanski hanno ottenuto una vittoria significativa a Gorton e Denton, segnando un momento importante per il partito. La conquista di questi seggi rappresenta un risultato rilevante nel quadro politico attuale. La campagna elettorale ha portato i Verdi a rafforzare la loro presenza e a guadagnare consensi in queste aree.

La vittoria dei Verdi a Gorton and Denton segna un momento storico per il partito guidato da Zack Polanski. La candidata dei Verdi Hannah Spencer, 34 anni, idraulica e consigliera locale, ha conquistato il seggio con 14.980 voti, pari al 40,7%, ottenendo una maggioranza di oltre 4.000 preferenze. Reform UK si è piazzato secondo con 10.578 voti (28,7%), mentre il Labour ha non solo perso una delle sue roccaforti, ma è arrivato addirittura terzo con 9.364 voti (25,4%). È una vittoria che ha molte ragioni: la principale è la disaffezione degli elettori di Sinistra nei confronti del Labour di Keir Starmer. La seconda è il carisma personale e politico del leader dei Verdi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

