Scuole siciliane dalla Regione ecco 900 mila euro per i laboratori di arte e innovazione

Educare gli studenti siciliani alla scoperta e alla fruizione dell’arte e della cultura, promuovendo un approccio innovativo che unisca creatività, tecnologie digitali e intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo della nuova circolare "I-Arte", pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che destina 900 mila euro a progetti di educazione immersiva, tecnologie digitali e intelligenza artificiale da attivare nelle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Isola. “Con la circolare I-Arte – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano – il governo Schifani, nell’anno di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, continua a investire in progetti creativi dedicati agli studenti siciliani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

