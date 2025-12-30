Sansepolcro via libera al bilancio di previsione 2026-2028

A Sansepolcro è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028, insieme al Documento Unico di Programmazione e al Programma delle Opere Pubbliche. Questa delibera definisce le linee guida finanziarie e strategiche per il prossimo triennio, garantendo la pianificazione delle risorse e degli interventi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità. La scelta mira a consolidare una gestione trasparente, efficace e orientata alle esigenze del territorio.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Sansepolcro, via libera al bilancio di previsione 2026-2028. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, del Documento Unico di Programmazione e del Programma delle Opere Pubbliche relativo allo stesso arco temporale. Sono i riscontri salienti dell'ultimo consiglio comunale tenutosi lunedi 29 dicembre a Palazzo delle Laudi. "Un ringraziamento agli uffici e alla commissione" ha commentato l'assessore Alessandro Rivi illustrando gli argomenti "L'approvazione ci consentirà sin dal primo gennaio di essere in esercizio ordinario. Si tratta di un bilancio non scontato, che prevede spese importanti a beneficio della città.

