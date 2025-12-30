Mascali via libera al bilancio comunale di previsione 2026-2028

Il Comune di Mascali ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, dopo il via libera della Giunta comunale guidata dal commissario straordinario Maurizio Cimino, nelle funzioni del Consiglio Comunale. Questa decisione rappresenta un passaggio importante per la programmazione delle attività e degli investimenti previsti nel prossimo triennio. La delibera mira a garantire stabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Manovra, via libera definitivo alla Camera - L’approvazione in Camera per la manovra è arrivata con 216 sì. msn.com

Via libera all’ultima variazione di bilancio - Via libera del Consiglio comunale alla nona e ultima variazione di bilancio 2025 del Comune di Modena, approvata nella seduta di lunedì 24 novembre con il voto a favore di Avs, Pri- ilrestodelcarlino.it

Il comitato. È l’unico modo per impedire al governo di anticipare il voto sulla separazione delle carriere Obiettivo: 500 mila consensi online entro gennaio (di Antonella Mascali) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.