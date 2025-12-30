Mascali via libera al bilancio comunale di previsione 2026-2028
Il Comune di Mascali ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, dopo il via libera della Giunta comunale guidata dal commissario straordinario Maurizio Cimino, nelle funzioni del Consiglio Comunale. Questa decisione rappresenta un passaggio importante per la programmazione delle attività e degli investimenti previsti nel prossimo triennio. La delibera mira a garantire stabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.
Il Comune di Mascali, dopo il via libera della Giunta comunale del commissario straordinario, Maurizio Cimino (nelle funzioni del Consiglio Comunale), ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Si tratta di un atto fondamentale che proietta l'ente comunale mascalese in una.
