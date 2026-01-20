La Regione Sardegna introduce il bonus spopolamento 2026, un incentivo di 600 euro mensili destinato ai nuovi nati nelle aree meno popolate. Questa misura mira a sostenere le famiglie e a contrastare il calo demografico nei piccoli centri dell’isola, contribuendo a favorire la crescita e la vitalità delle comunità locali.

La Regione Sardegna prosegue la sua lotta contro il declino demografico attraverso il bonus spopolamento 2026, la misura economica strutturale rivolta ai residenti dei piccoli centri. Il fenomeno dell’esodo dai territori interni verso le città ha spinto l’amministrazione regionale a investire risorse significative per invertire la tendenza. Nel 2023, l’Isola ha toccato il tasso di natalità più basso in Italia, con soli 4,9 nati ogni mille abitanti. Per fronteggiare l’emergenza, la Regione ha pianificato una dote finanziaria complessiva di 150 milioni di euro da ripartire nel triennio successivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus spopolamento Sardegna 2026: incentivo di 600 euro al mese in arrivo per i nuovi nati

Leggi anche: Bonus nuovi nati da 1.000 euro: al via la campagna informativa sulle reti RAI

Leggi anche: Bonus 2026, quali restano e quali no. Mobili, elettrodomestici e mille euro per i nuovi nati: cosa cambia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Misure anti spopolamento - Impegno di spesa per gli anni 2026-2027-2028 ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; Sardegna, 150 milioni in tre anni per rilanciare i piccoli comuni; Bando borghi di mare, fino a 100mila euro per sviluppo e riqualificazione; Sardegna, dote da 150 milioni per rilanciare i piccoli Comuni.

Sardegna, 150 milioni in tre anni per rilanciare i piccoli comuni - Una dote da 150 milioni di euro, da spendere in tre anni, per contrastare lo spopolamento che interessa i piccoli Comuni. O comunque, i centri con ... msn.com

Al via il nuovo Isee, favorite le famiglie con figli: ecco come funziona Spinta all’inclusione sociale, cosa cambia per bonus e assegno unico - facebook.com facebook