Più imprese straniere Registrato in dodici mesi un aumento del 5,9% Ora sono oltre tremila

Nel corso di un anno, le imprese straniere registrate in provincia di Siena sono cresciute del 5,9%, superando quota tremila. La Camera di commercio di Siena e Arezzo segnala che, a fine 2025, le aziende straniere sono più numerose rispetto all’anno precedente, portando a un incremento di circa 170 attività. La maggior parte di queste imprese proviene dall’Europa, in particolare da Germania e Francia, e si occupa principalmente di commercio e servizi. Questo aumento riflette un interesse crescente verso il territorio, che attrae nuovi investimenti.

Più imprese straniere in provincia di Siena. Lo rivelano i dati della Camera di commercio di Siena e Arezzo, secondo cui alla fine del 2025 sul territorio si contano su 24.127 aziende presenti, 3.006 attività straniere (quelle in cui la partecipazione di persone titolari di carica o di quote societarie non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%), il 5,9% in più rispetto al 2024. I settori in cui la presenza di questa tipologia di aziende è più elevata sono le costruzioni (813 imprese, 27% del totale imprese straniere), l’ agricoltura (536 imprese, 17,8%), il commercio (499 imprese, 16,6%), e i servizi di alloggio e ristorazione (326 imprese, 10,8%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più imprese straniere. Registrato in dodici mesi un aumento del 5,9%. Ora sono oltre tremila Leggi anche: "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma Leggi anche: Imprese straniere in crescita, in sei anni aumentate più del 12% Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Più imprese straniere. Registrato in dodici mesi un aumento del 5,9%. Ora sono oltre tremila; Imprese straniere in crescita, in Italia quasi 800mila imprenditori nati all'estero: nel Foggiano +20% negli ultimi dieci anni - FoggiaToday; Imprese straniere in crescita a Siena e provincia: oltre tremila aziende, l’11% del totale; L’impresa parla sempre più straniero: +20% in dieci anni, italiani in ritirata. L’impresa parla sempre più straniero: +20% in dieci anni, italiani in ritirataC’è un dato che da solo racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato dell’economia italiana: negli ultimi dieci anni gli imprenditori nati all’estero sono aumentati di oltre il 21%, mentre quelli aut ... lospiffero.com FONDAZIONE MORESSA * IMPRESE STRANIERE: «REGIONI CON PIÙ IMPRENDITORI NATI ALL’ESTERO, AL TOP LA LOMBARDIA (177 MILA) / POI LAZIO (81 MILA) / TOSCANA (75 MILA ...Imprenditoria immigrata in Italia: nel 2025 quasi 800 mila persone attive (10,8% del totale) e 600 mila imprese straniere (11,9% del totale). Trend ... agenziagiornalisticaopinione.it Sale piene, confronto vero, partecipazione concreta. Gli Incontri di Zona della Libera hanno registrato ottima affluenza: imprese agricole che non sono venute “per presenza”, ma per capire, fare domande, portare problemi reali e cercare soluzioni praticabili. N - facebook.com facebook Cos'è, come funziona e a chi può essere utile il Registro Imprese, l'anagrafe delle imprese con valori di trasparenza e pubblicità legale youtu.be/YSdh2L6YaJ4si… #RegistroImprese #REA #TRCbologna x.com