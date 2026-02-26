A Parma ancora in aumento le imprese straniere | crescita del 3.6%

A Parma il numero di imprese straniere continua a crescere, raggiungendo quota 5.574 alla fine del 2025. Rispetto all’anno precedente, si registra un aumento di 193 aziende, pari a un incremento del 3,6%. Questo dato conferma la tendenza positiva che si era già evidenziata nel 2024, quando il settore aveva mostrato una crescita significativa.

