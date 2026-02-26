A Parma ancora in aumento le imprese straniere | crescita del 3.6%

A Parma il numero di imprese straniere continua a crescere, raggiungendo quota 5.574 alla fine del 2025. Rispetto all’anno precedente, si registra un aumento di 193 aziende, pari a un incremento del 3,6%. Questo dato conferma la tendenza positiva che si era già evidenziata nel 2024, quando il settore aveva mostrato una crescita significativa.

Sono salite a 5.574, alla fine del 2025, le imprese attive straniere in provincia di Parma. Una crescita del 3,6% che corrisponde a 193 unità attive in più e riafferma un trend in crescita che già nel 2024 aveva fatto segnare un +5,8%. Dalle analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, è emersa una distribuzione settoriale delle imprese di proprietà straniera, che assegna il primato alle costruzioni, con 1.693 unità (il 30,4% sul totale). Seguono le aziende del commercio (1.050 imprese guidate da stranieri, con un’incidenza sul totale al 18,8%) e quelle presenti nei servizi alle imprese (912 e quota sul totale al 16,4%). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

