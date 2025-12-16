La Reggia di Monza si riappropria delle sue capriate del ‘700 | dopo il restauro sono tornate a splendere

La Reggia di Monza si riscopre con le sue storiche capriate del XVIII secolo, recentemente restaurate. Dopo interventi accurati, le strutture tornano a valorizzare l’edificio, testimonianza della sua storia architettonica. Le capriate, simbolo di un passato importante, sono ora al centro di un progetto di recupero che ne esalta la bellezza e la funzione storica.

Monza, 16 dicembre 2025 – Tornano a dominare l’alto le grandi capriate settecentesche dell’ex scuola Borsa di Monza. Otto strutture lignee imponenti, spina dorsale dell’edificio affacciato sull’angolo tra viale Regina Margherita e via Boccaccio, sono rientrate nella loro sede originaria dopo un lungo e delicato restauro. Un ritorno che segna una tappa simbolica e concreta nel recupero di uno degli spazi storici più prestigiosi del compendio della Villa Reale, ala sud. Le travi, in castagno, larice e rovere, raccontano oltre due secoli di storia. Il ruolo della Soprintendenza . Alcune erano crollate, altre recuperate, altre ancora ricostruite ex novo, ma sempre nel rispetto dei materiali e delle tecniche originarie. Ilgiorno.it

