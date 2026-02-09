Reggia di Caserta a San Valentino c’è la Camelia delle Regine

La Reggia di Caserta si trasforma in un palcoscenico romantico per San Valentino. La mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” apre le sue porte agli innamorati, offrendo una giornata dedicata alla Camelia delle Regine, il fiore simbolo del Parco reale. Molti visitatori approfittano dell’occasione per passeggiare tra i fiori e scattare foto, immersi in un’atmosfera di storia e bellezza.

Tempo di lettura: 2 minuti La mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” accoglie gli innamorati a San Valentino con una giornata dedicata alla pianta simbolo del Parco reale. Innamorati della Reggia. Sabato 14 febbraio, l’Istituto del Ministero della Cultura festeggia l’amore alla mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”. Alle 11 lo staff del Museo attende i visitatori lungo il percorso dell’esposizione nella Gran Galleria del Palazzo reale per approfondire la storia di uno dei simboli del Parco reale: la Camelia. Proprio in questi giorni, la pianta originaria dell’Asia, è nel periodo di piena fioritura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il 20 dicembre, la Reggia di Caserta sarà protagonista di un evento speciale dedicato alle regine, con un'apertura fino a tarda sera.

