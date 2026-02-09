Referendum sulla giustizia due incontri promossi dalla Cattolica

La Cattolica organizza due incontri per spiegare il referendum sulla giustizia. I promotori vogliono aiutare cittadini e studenti a capire cosa cambierebbe se la riforma venisse approvata. Due eventi diversi, ma con lo stesso scopo: chiarire i punti chiave e gli effetti di una modifica che potrebbe toccare l’assetto costituzionale dell’Italia.

L’11 febbraio, in Cattolica, un seminario con costituzionalisti. Il 12 marzo, presso la Banca di Piacenza, un dibattito aperto al pubblico con un esponente del sì e uno del no È questo il senso degli incontri promossi dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulla riforma costituzionale della magistratura. Il primo incontro, in programma l’11 febbraio, dalle 14.30 presso l’aula C del campus di via Emilia Parmense 84, avrà un taglio tecnico-scientifico e sarà rivolto in particolare a studenti, studiosi e operatori del diritto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo propone due posizioni contrastanti sulla separazione delle carriere.

