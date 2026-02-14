Referendum sulla giustizia due incontri informativi nel Veronese

A Verona, i cittadini si preparano per il referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo, a causa delle modifiche proposte alla Costituzione. Due incontri informativi si sono svolti recentemente nel Veronese per spiegare i cambiamenti e rispondere alle domande della gente. Questi eventi hanno attirato molti residenti interessati a capire meglio le implicazioni delle nuove norme, in particolare sulla separazione delle carriere tra magistrati e altri aspetti della riforma.

Il primo è in programma lunedì 16 febbraio a Villafranca per spiegare le ragioni del "No", il secondo invece avrà luogo martedì 25 a Sanguinetto per illustrare il punto di vista di chi voterà "Si" Lunedì 16 febbraio a Villafranca di Verona, nell'auditorium di via Rizzini 7 alle 20.30, avrà luogo l'incontro “Legge Nordio: perché votare no?”, al quale interverranno Elvira Vitulli (magistrata), Francesca Tornieri (segretaria generale CGIL Verona), Gianpaolo Trevisi (consigliere regionale del PD ed ex dirigente della polizia di Stato) e Italo Sandrini (vicepresidente nazionale ACLI). A Sanguinetto martedì 25 febbraio, nella sala polivalente di via Venera 82 con inizio dibattito alle 20.🔗 Leggi su Veronasera.it

