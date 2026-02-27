Referendum sulla giustizia Alleanza Verdi e Sinistra in piazza Cavour per spiegare le ragioni del ' no'

Sabato mattina, dalle 9 alle 13, un gruppo di rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena sarà in piazza Cavour con un banchetto informativo dedicato al referendum sulla giustizia. L’obiettivo è spiegare le ragioni della posizione contraria al referendum costituzionale e rispondere alle domande dei passanti interessati. L’iniziativa si svolge in vista della consultazione popolare.

Sabato, dalle 9 alle 13, Alleanza Verdi e Sinistra Forlì-Cesena sarà presente con un banchetto informativo in piazza Cavour per spiegare il 'no' al referendum costituzionale. "Saremo lì per confrontarci con cittadine e cittadini, distribuire materiali e spiegare perché difendere la Costituzione.