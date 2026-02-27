Referendum Parodi | Maggiore informazione cittadini giova al No

Una rappresentante politica ha commentato i risultati di un referendum, affermando che l'aumento dell'informazione tra i cittadini ha favorito maggiormente la posizione del No rispetto a quella del Sì. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come la maggiore consapevolezza abbia influenzato l'esito della consultazione. Le sue dichiarazioni si concentrano sull'importanza dell'informazione nel processo di voto.

"Rimonta del No? Credo ci sia una maggiore informazione dei cittadini, che ha sicuramente giovato di più al no che al sì. Il dato fondamentale credo resterà quello dell'affluenza. La quantità di cittadini che concretamente andranno a manifestare la propria opinione sarà decisiva, ricordando che non è un referendum con quorum e quindi conterà un voto in più per il sì o per il no". Così Cesare Parodi, presidente dell'ANM, a margine di un incontro sulla lotta alle mafie a 'Casa Sanremo', in concomitanza con il Festival. "Se mi auguro che comunque vada a votare quanta più gente possibile? Non mi sento di auspicare una vittoria sulla mancata partecipazione", risponde Parodi, che in questo senso ribadisce "sarebbe molto più bella e significativa un'affermazione che coinvolga il più alto numero di cittadini".