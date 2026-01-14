Referendum | Serracchiani ' senza informazione voto meno libero'

Il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, suscitando diverse opinioni. La Serracchiani sottolinea come una scarsa informazione possa influire sulla libertà di voto, mentre oltre 400 mila cittadini hanno già firmato per il referendum costituzionale. La rapidità con cui il governo ha fissato le date solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla partecipazione democratica in un momento cruciale per il paese.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Perché tutta questa fretta di farci votare sulla giustizia? Mentre oltre 400 mila cittadine e cittadini hanno già firmato per il referendum costituzionale, il governo fissa il voto in tutta fretta: 22 e 23 marzo. Una scelta che rischia di portarci a un referendum senza un vero dibattito pubblico". Così su Facebook Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd. "In questi giorni esponenti della destra accusano la raccolta firme di servire a "fare soldi". La realtà è un'altra: firmare non è un gesto simbolico, serve a garantire diritti, tutele, informazione e parità di accesso ai media nella campagna referendaria. Una democrazia senza confronto è una democrazia più debole.

