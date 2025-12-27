Referendum quando si vota? Sindacato delle toghe in affanno Parodi chiede più tempo per catechizzare gli italiani

Polemiche sul nulla. È uno sport molto in voga tra le toghe militanti che si ergono a salvatori della patria contro il governo tiranno. La data della consultazione referendaria non è ancora stabilita (probabilmente si deciderà nel prossimo consiglio dei ministri di lunedì 29 dicembre) e già il comitato per il no alla riforma scalpita e abbaia alla luna. Il primo marzo non va bene, è troppo presto, mettono le mani avanti. Tante le ipotesi sul tappeto, la più realistica è quella di andare al voto in una finestra temporale tra il 5 e il 20 marzo per rispettare la tempistica prevista dopo il decreto di indizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

