Le ragioni del no | a Chieti Scalo un incontro pubblico sul referendum

A Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio. Centinaia di cittadini si sono radunati per ascoltare le ragioni del no e discutere le conseguenze di una possibile approvazione della legge. L’evento si è svolto in modo pacato, con interventi di diversi rappresentanti, che hanno spiegato perché si oppongono al provvedimento. La partecipazione è stata alta, segno che il tema interessa ancora molto gli abitanti della zona.

Il comitato per il no al referendum sulla legge Nordio organizzando alcuni eventi nelle quattro province abruzzesi. A Chieti l'appuntamento è venerdì 30 gennaio, alle ore 17, nella pasticceria Veronese. Saranno presenti il magistrato Angelo Bozza, la docente di diritto pubblico e costituzionale Marta Ferrara moderati dal giornalista Luciano Di Tizio.

