A Reggio Calabria, i cartelloni pubblicitari per il “No” al referendum sulla Giustizia sono stati portati in tribunale, generando commenti critici. Gasparri ha definito le immagini esposte come “raccapriccianti”. La campagna per il no sta suscitando reazioni per le sue caratteristiche, con alcuni che la considerano quasi caricaturale e poco efficace. La questione è ora al centro di un procedimento legale.

È giallo sui flyer posizionati negli spazi del Palazzo di Giustizia, come denunciato da un avvocato locale: “Strapotere dell’Anm” La campagna per il no al referendum sulla Giustizia per la separazione delle carriere sta assumendo contorni quasi macchiettistici e, se non ci fosse in gioco il futuro del Paese, si potrebbe pure sorridere per i tentativi maldestri che vengono portati avanti. È stata orchestrata una propaganda vecchio stile, che vede l’Anm in prima linea per il “no”. Dopo i manifesti nelle stazioni sono arrivati i cartelli nei tribunali, uno in particolare, quello di Reggio Calabria. A segnalarlo è stato un avvocato, Carmelo Silvana Zinnarello, il quale ha postato alcuni ambienti del palazzo di Giustizia del capoluogo calabrese in cui si vedono i cartelloni: “Lo strapotere dell’Anm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, in tribunale a Reggio Calabria i cartelloni per il “No”. Gasparri: "Immagini raccapriccianti"

