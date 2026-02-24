Inaugurato a Reggio Calabria l' anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale

Il Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria ha aperto i battenti dell’anno giudiziario 2026, a causa dell’inizio del nuovo ciclo di udienze. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del commissario straordinario della Città metropolitana, che ha sottolineato l’importanza di una giustizia efficiente per la comunità locale. Durante l’evento, sono stati annunciati nuovi progetti per migliorare i servizi giudiziari e ridurre i tempi delle sentenze.

Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace: "Ruolo centrale della giustizia amministrativa nella vita dei cittadini" Questa mattina si è aperto l'anno giudiziario 2026 del Tar. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte il indaco facente funzioni della Città metropolitana Carmelo Versace. Versace nell’augurare buon lavoro alla presidente, dott.ssa Caterina Criscenti, ai giudici e agli operatori del Tar di Reggio Calabria, ha aggiunto che “il dialogo costruttivo tra pubbliche amministrazioni e organi di giurisdizione sia fondamentale per garantire autorevolezza e credibilità all’attività dell’apparato pubblico”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico EtneoQuesta mattina ad Acireale si è tenuta l’apertura ufficiale del nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo.

Bus elettrici sul tracciato filoviario della Strada parco, il Tribunale amministrativo regionale vuole vederci chiaroIl Tribunale amministrativo regionale ha avviato un approfondimento sulla presenza dei bus elettrici lungo il tracciato filoviario della Strada Parco.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Città Metropolitana dona alla Cooperativa sociale Rose blu la carrozzina da spiaggia ricevuta dalla Lega navale italiana; Che musica per le Azzurre! Baby K e Sarah Toscano si esibiranno nell’intervallo dei match con Svezia e Danimarca; Sfumature d’Azzurro, la mostra inaugurata alla Pinacoteca civica in attesa della sfida Italia-Svezia; Inaugurata alla Pinacoteca civica reggina la mostra Sfumature d’azzurro.

A Reggio Calabria al via una masterclass per aspiranti registi, drammaturghi e attori | INFOIl 26 e 27 febbraio l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ospiterà la Masterclass su sceneggiatura e drammaturgia curata dal regista Matteo Tarasco, un appuntamento formativo di alto profilo de ... strettoweb.com

Reggio, inaugurata alla Pinacoteca civica la mostra ‘Sfumature d’azzurro’L'esposizione itinerante di trofei e cimeli è promossa dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano, in occasione della partita delle Azzurre il 3 marzo allo stadio Granillo ... citynow.it

A Reggio Calabria il 'Treno del Ricordo', mostra itinerante sul dramma degli esuli. Sbarra: 'Ricordare non per riaprire ferite e dividere, ma sanarle con la verità storica' #ANSA x.com

In città il convoglio dedicato all’esodo degli italiani istriani, fiumani e dalmati e alla tragedia... #memoriastorica #reggiocalabria #TrenodelRicordo - facebook.com facebook