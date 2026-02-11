La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia si surriscalda. Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend, il risultato rimane in equilibrio tra chi vota sì e chi vota no. La partita resta aperta, nessuna delle due parti ha ancora preso il comando. La tensione cresce mentre i cittadini si preparano a decidere il loro futuro.

(Adnkronos) – La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia "è aperta". O così sembra, stando all'ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. "Nello scenario ad alta partecipazione – si legge in una nota- il Sì sarebbe leggermente avanti (52,6% contro 47,4%), con un’affluenza potenziale al 58,5%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo 2026 si presenta equilibrato nei sondaggi, con un risultato incerto tra sì e no.

Il sondaggio di Swg mostra una partita aperta sul referendum sulla giustizia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

REFERENDUM GIUSTIZIA: sì o no

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Giustizia, la rimonta del No guidata dai più giovani. Nordio: Ma noi restiamo; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Referendum Giustizia, le possibili strade dei ricorsi dopo la conferma della data di voto; Che cosa dicono i primi sondaggi sul partito di Vannacci.

Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: è testa a testa tra sì e no(Adnkronos) – La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è aperta. O così sembra, stando all'ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. Nello scenario ad alta ... meridiananotizie.it

Referendum sulla giustizia, ultimi sondaggi in bilico tra Sì e No: è un testa a testaReferendum sulla riforma della giustizia: i sondaggi Ixè e Youtrend mostrano un elettorato diviso e un esito ancora incerto. tag24.it

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com

Italia Mattanza. . Referendum, Marco Travaglio Affonda Nordio: "Il Miglior Testimonial del NO al Referendum Giustizia... Che Crede di Fare Propaganda per il SÌ!" DiMartedì 10 febbraio 2026 - facebook.com facebook