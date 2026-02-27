Referendum a Poppi Stia Rassina i primi incontri a sostegno del No al Referendum

A Poppi, Stia e Rassina si sono svolti i primi incontri per promuovere il No al Referendum. Le assemblee hanno visto la partecipazione di cittadini interessati a discutere i motivi di opposizione e le ragioni per cui si preferisce non approvare la riforma proposta. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone che hanno espresso le proprie opinioni sui possibili effetti delle modifiche in corso.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – «Al Referendum diciamo NO!» A Poppi, Stia, Rassina i primi incontri a sostegno del No al Referendum sulle norme che vogliono stravolgere la Costituzione Anche in Casentino si allargano l'impegno e la mobilitazione a favore del NO al Referendum costituzionale con cui si vorrebbero introdurre modifiche alla nostra Carta fondamentale che mettono in discussione i principi fondamentali della Democrazia, non portano benefici ai cittadini e non migliorano il funzionamento della Giustizia. Di nuovo si deve fare i conti con il tentativo di stravolgere norme fondamentali della nostra Costituzione. La destra ci riprova e ancora una volta nel mirino c'è la Giustizia e la basilare divisione dei poteri che è essa stessa elemento fondante di uno stato democratico.