Sostegno del no al referendum giustizia | il 25 febbraio incontro al circolo Farnesiana
Christian Fiazza e Luigi Gazzola partecipano a un incontro pubblico al Circolo Farnesiana di Piacenza, organizzato dal Partito Democratico il 25 febbraio alle 20. La riunione mira a spiegare le ragioni del No al Referendum Giustizia e ad ascoltare le opinioni dei cittadini. La discussione si concentra sugli effetti delle proposte di modifica sulla macchina giudiziaria locale. La serata vuole coinvolgere i partecipanti in un confronto diretto sulle novità in arrivo.
Proseguono gli incontri informativi a sostegno del No al Referendum Giustizia: mercoledì 25 febbraio alle ore 20, al Circolo Farnesiana di Via Di Vittorio, il Partito Democratico di Piacenza organizza un incontro pubblico con l'avvocato e assessore Christian Fiazza, Luigi Gazzola rappresentante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Referendum giustizia, incontro sulle ragioni del sì al Circolo della StampaIl Circolo della Stampa di Trieste ospita mercoledì 18 febbraio alle 17 un incontro dedicato alle motivazioni del sì nel referendum sulla riforma della Giustizia.
Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìIl circolo Empedocleo ha ospitato un incontro dedicato al referendum sulla giustizia, perché molte persone vogliono capire meglio i cambiamenti proposti.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Vota NO al referendum sulla giustizia: martedì 24 febbraio ore 9 Circolo Autorità Portuale Via Albertazzi Genova; Referendum sulla giustizia, al via gli incontri del comitato per il no alla riforma; Referendum, il fronte del No si mobilita: eventi in tutta la città. Incontro con Benedetta Tobagi; Arianna Meloni: Saremo tra la gente a spiegare il referendum, ma non è un voto sul governo. Non esiste l'ipotesi di elezioni anticipate.
Celle, nasce il Comitato a sostegno del NO al referendum della giustiziaCelle Ligure. Si è costituito questo pomeriggio (13 febbraio) presso li locali della SMS di Celle Ligure il Comitato a sostegno del NO al referendum della giustizia del 22/23 marzo. Nell’incontro l’av ... ivg.it
Presentazione del 'Comitato della società civile a sostegno del No al referendum costituzionale'06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo 07:30 ... radioradicale.it
“L’avvocato Adriana Albace intende smentire il suo sostegno a qualsivoglia gruppo in merito al Referendum” - facebook.com facebook