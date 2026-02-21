Referendum la frustata di Bagnasco | Ognuno stia al proprio posto
Il cardinale Bagnasco ha criticato duramente l’intervento di alcuni esponenti religiosi nel dibattito sul Referendum, sottolineando che ciascuno dovrebbe rispettare il proprio ruolo. La sua presa di posizione arriva dopo settimane di confronti acceso tra politici, sindacalisti e leader religiosi, che hanno spesso coinvolto dichiarazioni pubbliche e interventi sui media. La questione divide anche le comunità, mentre si avvicinano le votazioni decisive. La discussione si fa sempre più intensa e articolata.
Nelle ultime settimane che ci separano dal Referendum confermativo sulla riforma della Giustizia alcuni esponenti dell'episcopato italiano sono entrati a gamba tesa nel dibattito pubblico, talvolta facendosi palesemente strumentalizzare, talaltra ben coscienti di prendere una posizione chiara e ben precisa sulla risposta al quesito. Il Tempo ha voluto chiedere un'opinione al Cardinale Angelo Bagnasco - Presidente della Conferenza Episcopale italiana dal 2007 al 2017 e del Consiglio delle Conferenze dei vescovi d'Europa dal 2016 al 2021 autorevolissimo esponente del Collegio Cardinalizio e tra le voci più ascoltate nel panorama ecclesiastico italiano e mondiale.🔗 Leggi su Iltempo.it
Tutto a posto, come al solito non funziona proprio niente. L'editoriale di Capezzone
