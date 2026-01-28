Fiumicino selezione degli scrutatori per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo

28 gen 2026

Questa mattina il Comune di Fiumicino ha aperto le candidature per diventare scrutatore ai referendum sulla giustizia di marzo. Le persone interessate devono presentare la domanda entro i prossimi giorni, in modo da essere inserite nella lista ufficiale. La scelta riguarda tutti i cittadini chiamati alle urne, che potranno così partecipare attivamente alle consultazioni previste per il 22 e 23 marzo.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha avviato la procedura per la nomina degli scrutatori in vista delle consultazioni referendarie in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Scrutatori, chi può iscriversi. Possono presentare domanda gli iscritti all’Albo degli Scrutatori che si trovino nelle condizioni di disoccupato o studente non lavoratore. La richiesta, indirizzata alla Commissione elettorale comunale, deve essere corredata da una copia di un documento di riconoscimento valido. Come fare domanda. La domanda dovrà essere inviata entro il 21 febbraio 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

