Riduzione delle liste di attesa oltre 360 le prestazioni erogate nel secondo weekend di ambulatori aperti

Durante il secondo fine settimana di ambulatori aperti nelle Marche, sono state erogate oltre 360 prestazioni sanitarie. Questa iniziativa mira a ridurre le liste di attesa e migliorare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini della regione. Un’opportunità concreta per favorire l’efficienza del sistema sanitario e rispondere alle esigenze della popolazione locale.

ANCONA - Sono state oltre 360 le prestazioni sanitarie nel secondo weekend di ambulatori aperti sabato e domenica nelle Marche. I dati del 24 e 25 gennaio si riferiscono alle strutture che hanno aderito al piano straordinario della Regione per ridurre le liste d'attesa, che proseguirà fino a.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Ancona Marche Asl Salerno, Ambulatori Infermieristici Distrettuali: 70.000 le prestazioni erogate, bilancio positivo Gli Ambulatori Infermieristici Distrettuali dell'Asl di Salerno hanno erogato circa 70. Sanità, cosa c'è nel provvedimento di Decaro per la riduzione delle liste d'attesa Il provvedimento di Decaro prevede un periodo di quindici giorni per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per elaborare piani sperimentali finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ancona Marche Argomenti discussi: Nuove regole su ricette e liste di attesa nel Lazio, Rocca a RomaToday: Ecco perché miglioreranno la situazione; Prestazioni sanitarie nei weekend per la riduzione delle liste d’attesa; Sanità, riduzione delle liste d'attesa: in regione Lombardia una cabina di regia permanente; Liste d'attesa. Verso la riduzione dei tempi per una visita medica. Riduzione delle liste di attesa, oltre 360 le prestazioni erogate nel secondo weekend di ambulatori apertiL'Ast di Ancona ne ha garantite 46: ventidue a Senigallia (visite otorinolaringoiatriche, cardiologiche con elettrocardiogramma, reumatologiche, ecodoppler, ecografie), dieci a Fabriano (visite ortope ... anconatoday.it Liste d'attesa. Verso la riduzione dei tempi per una visita medicaPubblicato il monitoraggio sulle liste di attesa relativo al sesto bimestre 2025 (novembre e dicembre) con gli indici di performance ... rainews.it , ' L’Asrem ha diffuso i dati sulle liste di attesa del sesto bimestre 2025, che mostrano una riduzione dei tempi medi rispetto ai periodi precedenti. I t - facebook.com facebook D'Amato a Rocca, riduzione validità ricette aumenta burocrazia e ricorso al privato 'Su liste d'attesa nessuna ironia' (ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Invito il presidente Rocca a lasciare da parte le battute da bar dello sport e a spiegare ai cittadini cosa accadrà dal 1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.