Nel 2025 a Bergamo sono stati trapiantati 184 organi, con particolare attenzione ai rene, dove si evidenzia la necessità di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica. Il bilancio include anche numeri significativi di interventi pediatrici sul fegato, rappresentando un terzo del totale nazionale. Molti pazienti in dialisi sperano di migliorare la propria qualità di vita attraverso queste procedure, sottolineando l’importanza di una corretta informazione e di un sistema di donazioni efficiente.

IL BILANCIO. Fegato, qui un terzo di tutti gli interventi «pediatrici» del Paese. «Molti i pazienti in dialisi, desiderosi di migliorare la qualità della vita». Il «Papa Giovanni» si conferma uno dei primi centri in Italia per attività trapiantologica. Il 2025 si è chiuso con 184 organi trapiantati (di cui 42 relativi a pazienti pediatrici), lievemente al di sotto rispetto ai 197 del 2024 e in linea con i 185 del 2023. È un trend ancora in crescita rispetto al passato. Al netto dell’epoca Covid (dove comunque erano stati garantiti 111 organi trapiantati pure nel 2020, nel momento più critico della pandemia), la traiettoria continua a essere positiva: nel 2018 gli organi trapiantati furono 180, nel 2019 se ne contarono 154, dunque gli anni recenti segnano un recupero significativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Nel 2025 a Bergamo trapiantati 184 organi: «Sul rene serve sensibilizzare»

Bergamo, primo trapianto combinato in Italia: padre dona rene e fegato alla figlia di 7 anniAll’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è svolto il primo trapianto combinato in Italia, con un donatore in vita di 37 anni che ha donato rene e fegato alla figlia di 7 anni.

BERGAMO, PADRE SALVA LA FIGLIA CON DOPPIO TRAPIANTO: FEGATO E RENE DONATI DA LUI Un gesto d’amore senza precedenti in Italia: un padre serbo ha donato un rene e una parte del fegato alla figlia di 7 anni, affetta da una rara malattia genet - facebook.com facebook

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente. L’intervento, altamente complesso e innovativo, è stato realizzato lo scorso 18 dicembre all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Prot x.com