Real Madrid-City è la partita più giocata della Champions | si affrontano per il quinto anno di fila

Real Madrid e Manchester City si affronteranno ancora una volta in Champions League, arrivando alla quinta sfida consecutiva. Questa partita rappresenta uno degli incontri più frequenti del torneo negli ultimi anni, avvenuta sei volte negli ultimi sette. La sfida tra le due squadre si ripete per il quinto anno di fila, confermando la loro costante presenza nel percorso europeo.

Sarà di nuovo Manchester City contro Real Madrid, una partita diventata ormai una classica del calcio europeo: negli ultimi sette anni si sono incontrate sei volte.

Il Real Madrid non si ferma più: ottava vittoria di fila e +2 sul BarcellonaL’ottava vittoria consecutiva in Liga lancia il Madrid in testa alla classifica: +2 sul Barcellona che lunedì è atteso a Girona per il derby catalano.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY È SEMPRE UNO SPETTACOLO! RIMONTA DEGLI INGLESI, RISULTATO GIUSTO

