Rayo Vallecano-Oviedo sabato 07 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida salvezza a Vallecas

Sabato pomeriggio a Vallecas si gioca una partita decisiva per la salvezza. Il Rayo Vallecano affronta l’Oviedo in uno scontro diretto che può fare la differenza per entrambe le squadre. I tifosi sono in ansia, perché ogni punto conta in questa fase del campionato. La partita si preannuncia tesa e aperta a ogni risultato, con le due squadre pronte a tutto per portare a casa i tre punti.

Sabato pomeriggio di tensione a Vallecas per la sfida tra il Rayo Vallecano e l'Oviedo, che mette in palio preziosi punti salvezza. La situazione dei Matagigantes sta diventando sempre più complessa ogni giornata che passa: con la sconfitta del Bernabeu, maturata proprio nel finale, la squadra di Inigo Perez è scivolata addirittura al terz'ultimo posto.

