Un uomo di 42 anni è stato arrestato ai Castelli Romani dopo aver messo a segno rapine in due supermercati e in una farmacia. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito l’ordinanza di custodia in carcere, su disposizione della Procura di Velletri. L’uomo ora si trova in cella, accusato di aver compiuto diversi colpi nelle ultime settimane.

Aveva compiuto rapine in due supermercati e in una farmacia. Per tali motivi, i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza che prevede la misura cautelare della custodia in carcere. Questa misura è stata emessa dalla sezione Riesame misure cautelari del Tribunale di Roma e riguarda un 42enne originario dei Castelli Romani, accusato di triplice rapina aggravata. Dettagli delle rapine e indagini. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo e coordinata dai magistrati della Procura di Velletri, ha permesso di ricostruire un quadro indiziario riguardante tre rapine avvenute nelle serate del 1, dell’8 e del 15 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: rapine in due supermercati e una farmacia, arrestato 42enne ai Castelli Romani

Approfondimenti su Castel Gandolfo

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un uomo di 42 anni che era responsabile di diverse rapine in supermercati e farmacie tra Albano Laziale, Ariccia e Marino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castel Gandolfo

Argomenti discussi: Paura al Prenestino: anziana rapinata in strada e scaraventata a terra; Boom di furti e rapine da Fiumicino al quartiere Montesacro: nove gli arresti solo lunedì 2 febbraio; Roma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: 9 arresti della Polizia di Stato; Roma: tento’ due rapine tra Ostia e Fiumicino, arrestato 37enne.

Due rapine con pistola in mezz'ora vicino Roma tra Ostia e Fiumicino, arrestato un 37enne con precedentiArrestato 37enne romano per rapina tra Ostia e Fiumicino: armato di pistola, ha sottratto uno scooter e tentato un colpo in negozio. virgilio.it

Roma, rapina due alberghi in centro in poche ore: ecco l'identikit del bandito solitario, è caccia all'uomoCon il volto travisato dal passamontagna nero, armato di pistola ha fatto irruzione nella hall dell'albergo e puntando l'arma contro il receptionist ha gridato: «Give me ... ilmessaggero.it

Ai Castelli Romani nasce “La Biblioteca dei Semi - Semina di Cultura” Nelle biblioteche del Consorzio SCR prendi in prestito semi, coltivi conoscenza, restituisci futuro. Il Consorzio Sistema Castelli Romani lancia “La Biblioteca dei Semi - Semina di Cultura facebook