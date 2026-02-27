rapina una farmacia nel centro di verona e si consegna spontaneamente alla polizia la ricostruzione

Un uomo di 51 anni ha rapinato una farmacia nel centro di Verona e si è consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine. L’arresto è stato effettuato poco dopo il gesto. La polizia ha ricostruito i fatti e ha portato a termine l’arresto. La persona coinvolta ha confessato il suo ruolo nel colpo subito.

Furto con minaccia e arresto: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Verona, dove un cittadino italiano di 51 anni è stato fermato per una rapina aggravata ai danni di una farmacia. L’uomo, dopo aver commesso il reato, si è presentato spontaneamente presso un posto di polizia, ammettendo le proprie responsabilità. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in Piazza Erbe. Rapina in una farmacia a Verona L’arresto è avvenuto a seguito di un’operazione condotta dagli agenti delle volanti di Verona. L’uomo, un cittadino italiano di 51 anni, è stato individuato come presunto responsabile di una rapina avvenuta all’interno di una farmacia situata nel cuore del centro storico cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Finge di avere pistola con la mano in tasca, rapina la farmacia e va dalla polizia: “In cella avrò tetto e letto”“Questa è una rapina”, ha urlato l’uomo entrando nella farmacia del centro di Verona con una mano in tasca a simulare la presenza di un’arma.

Rapina in farmacia sul viale San Martino, momenti di paura in pieno centroMomenti di paura questa mattina a Messina, dove una rapina è stata messa a segno ai danni della farmacia del viale San Martino.

Temi più discussi: Due banditi fanno irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmacia; Rapina col coltello in farmacia: bottino 2mila euro; Furti e rapine in farmacia in calo, ma il rischio resta. Il Rapporto Ossif 2025; Basilicata: rapina una farmacia e tenta il colpo in un supermercato! L’intervento della Polizia.

