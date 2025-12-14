Rapina in farmacia sul viale San Martino momenti di paura in pieno centro

Una rapina si è verificata questa mattina in una farmacia di viale San Martino, nel centro di Messina. L'evento ha causato momenti di tensione e paura tra clienti e personale presente. La Polizia è intervenuta per le indagini e per garantire la sicurezza nella zona.

Momenti di paura questa mattina a Messina, dove una rapina è stata messa a segno ai danni della farmacia del viale San Martino. L'episodio è avvenuto nelle prime ore di apertura, quando all'interno dell'esercizio erano presenti il personale e alcuni clienti. Secondo le prime informazioni, un uomo.

