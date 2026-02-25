Cercano di rubare bambini il falso allarme dei tentati rapimenti nelle chat dei genitori

Dalle forze dell'ordine e istituzioni arrivano rassicurazioni ai cittadini in merito a tentati rapimenti di bambini tra Roma e Lazio. È un falso allarme, nessuna denuncia né riscontro oggettivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Due tentati rapimenti di bambini in pochi giorni: è allarme sicurezza in Italia

Tentati rapimenti di bambini, spuntano audio e informazioni false. L’allarme del sindaco

Argomenti discussi: Caivano, tenta di rapire un bambino: Non è tuo figlio, dammelo; Parla il papà della bimba di 18 mesi che un 37enne senza fissa dimora ha tentato di rapire in un supermercato ? Intervista Alfredo Ranavolo/Tg1; Vuole rubare i bambini, è psicosi contro un donna che non ha fatto nulla. Salvata dal linciaggio; Londra, le gang reclutano bambini su Snapchat per rubare Iphone: ricompensa di 43 euro.

Tenta di rubare un bambino, la madre lo ferma e lo fa fuggireUn uomo avrebbe tentato di rapire un bambino. La vittima sarebbe un piccolo di circa cinque anni, i fatti sarebbero avvenuti nei pressi della pista di ... gonews.it

AAA CERCASI UMANI SERI… O QUASI! Tre femminucce meticce cercano casa. Sono esperte in: rubare calzini distribuire baci non richiesti occupare il divano come se pagassero l’affitto In cambio offrono amore illimitato e scodinzolate a batteri - facebook.com facebook