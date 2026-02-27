Ramadan nel salone parrocchiale del Polesine un nuovo caso accende le polemiche

Un nuovo episodio di Ramadan celebrato in un locale religioso si è verificato nel salone parrocchiale del Polesine. La cerimonia ha attirato l’attenzione di diverse persone, suscitando reazioni contrastanti tra chi sostiene la libertà di praticare la propria fede e chi invece critica l’uso di uno spazio di culto per questo evento. La notizia ha generato discussioni sui social e tra gli abitanti della zona.

Ancora un caso di Ramadan in una chiesa nel nostro Paese. L'ultimo episodio è stato registrato a Castelmassa, in provincia di Rovigo, dove l' Associazione Fraternità dell'Alto Polesine sta pubblicizzando per il 1 marzo un Iftar collettivo da tenersi all'interno nei locali della chiesa di Santo Stefano e, più nello specifico, all'interno del salone parrocchiale. L'associazione che risulta essere organizzatrice dell'incontro è il punto di riferimento delle famiglie islamiche di quel territorio e l'evento è stato ovviamente concordato con il parroco locale, che ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo della sala. L'evento è stato promosso sui social e, in particolare sulle pagine locali di Castelmassa, dove l'accoglienza non è stata delle migliori.