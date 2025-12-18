McDonald’s apre un nuovo ristorante a Badia Polesine

Scopri il nuovo punto McDonald’s a Badia Polesine, aperto in via dell’Industria. Un luogo pensato per offrirti il piacere di un classico irresistibile in un ambiente accogliente e moderno. Vieni a vivere un’esperienza di gusto senza precedenti, con i tuoi piatti preferiti e un servizio rapido e efficiente. Ti aspettiamo per condividere insieme momenti di piacere e convivialità.

Badia Polesine (Rovigo), 18 dicembre 2025 – Ha aperto il nuovo ristorante McDonald’s di Badia Polesine, situato in via dell’Industria. Secondo McDonald’s in provincia ha portato a 41 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Badia Polesine e dall’area limitrofa. Ieri il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali, a seguire si è tenuta una festa aperta a tutti con attività e intrattenimento per grandi e piccoli. La soddisfazione dell’azienda. Ricardo Piccinardi, Licenziatario McDonald’s sottolinea: “Sono entusiasta di annunciare l'apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Badia Polesine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

