Il Pakistan conduce degli attacchi aerei nell’est dell’Afghanistan

Il Pakistan ha lanciato attacchi aerei in Afghanistan il 22 febbraio, a causa delle attività di gruppi armati lungo il confine. Le operazioni hanno colpito basi e depositi di armi nelle regioni orientali del paese, secondo le fonti ufficiali. Le autorità pakistane affermano di aver agito per proteggere la sicurezza nazionale. La situazione resta tesa e le ripercussioni si fanno sentire nella regione. La tensione tra i due paesi continua a crescere.

Il 22 febbraio il Pakistan ha annunciato di aver condotto degli attacchi aerei contro gruppi armati in Afghanistan, vicino al confine tra i due paesi. Una fonte di sicurezza pachistana ha affermato che “più di ottanta” membri di gruppi armati sono stati uccisi, sottolineando che il bilancio è destinato ad aumentare. “Il dato di ottanta morti è completamente falso”, ha ribattuto una fonte di sicurezza del regime afgano dei taliban. In precedenza, il ministero della difesa afgano aveva riferito di “decine di civili uccisi o feriti”. I bombardamenti sono i più imponenti da quelli dell’ottobre scorso, che avevano causato decine di morti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il Pakistan ha effettuato attacchi in Afghanistan su sette campi e nascondigli terroristiciIl Pakistan ha lanciato attacchi aerei in Afghanistan, colpendo sette campi sospettati di ospitare gruppi armati responsabili di recenti attacchi, tra cui un attacco suicida in una moschea sciita a Islamabad.

Pakistan bombarda campi in AfghanistanIl Pakistan ha condotto attacchi aerei contro campi in Afghanistan, causando decine di morti e feriti.

Pakistan conducts air strikes on TTP near Afghan border in KPK; At least 30 k1lled

Pakistan, il ministro degli Interni: Gli attacchi suicidi opera di afganiLe tensioni tra Afghanistan e Pakistan sono aumentate di recente dopo che Kabul ha accusato Islamabad di aver lanciato attacchi con i droni il 9 ottobre, uccidendo diverse persone Il ministro degli ... it.euronews.com

